Dopo lo "scandalo" degli scorsi mesi, che ha visto protagonista Pamela Prati e il suo fantomatico (mai esistito) fidanzato quasi sposo, Mark Caltagirone, l’ex ballerina del Bagaglino torna a parlare del suo passato e del suo futuro confessando che la sua vita potrebbe diventare un film.

Pamela Prati: l’intervista

In una lunga intervista confessionale, la showgirl sarda dal fisico mozzafiato ha dichiarato che ha abbandonato il suo nome d’arte per farsi chiamare con quello registrato all’anagrafe, Paola Pireddu.

“Sono caduta e ho provato a rialzarmi. Non è stato semplice e tuttora non lo è, ma quella Pamela non esiste più, e son dovuta tornare a essere Paola per trovare la forza e rimettermi in piedi. Paola è un nome semplice, dolce, forte. Ma è soprattutto il nome di una donna libera".

Paola Pireddu torna ad essere il suo unico e vero nome, anche se sui social è ancora Pamela Prati. La scelta di tornare ad essere semplicemente Paola è dettata da tutto quello che è accaduto e che l'ha vista coinvolta dall’inizio dell’inverno dello scorso anno e per tutta la primavera di questo.

Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone

A seguito di una dichiarazione fatta a novembre del 2018 che vedeva Pamela Prati prossima al matrimonio, è nato quello che è stato definito il "caso Pratiful". La soubrette durante diverse interviste aveva annunciato a tutti la presenza di un nuovo amore nella sua vita, un nuovo amore che l’avrebbe portata all’altare all’inizio della primavera. Il nome del fortunato: Mark Caltagirone. Peccato però che nessuno lo conoscesse, che nessuno lo avesse mai incrociato e che nessuno l’avesse mai vista insieme all’uomo. Dopo mesi di "indagini", interviste e quant’altro, la stessa Pamela Prati e le sue due agenti (Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo, coinvolte anche loro nello scandalo) hanno ammesso e confessato che la storia era stata inventata di sana pianta.

Pamela Prati dopo il caso Mark Caltagirone

Oggi, dopo mesi di silenzio, Pamela Prati torna a parlare, dichiarando che “la gente mi comprende. Bisogna distinguere la tv, i social che sono irreali, dalla vita vera. E la mia vita è fatta di persone che mi fermano per strada e mi abbracciano. Che mi hanno compresa e fatto sentire amata".

Da quanto dichiarato da lei stessa, al momento la soubrette è impegnata in giro per l’Italia alla ricerca delle location giuste per il suo film, che racconterà la sua storia.