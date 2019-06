Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, la coppia in crisi: l'indiscrezione

Dopo dieci anni di rose e fiori, sarebbe in crisi il rapporto tra Eros Ramazzotti e la moglie Marica Pellegrinelli, madre dei suoi figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio, rispettivamente di otto e cinque anni.

A darne notizia il settimanale «Spy», nel numero in edicola da venerdì 28 giugno, che parla di un momento particolarmente difficile per il cantante romano e la modella bergamasca, i quali - quantomeno per il momento - non hanno rilasciato alcun commento in merito, né per confermare né soprattutto per smentire.

Eros Ramazzotti: la storia d'amore con Marica

Conosciutisi nel 2009 in occasione dei Wind Music Awards, dove lui era invitato come ospite e lei era la madrina chiamata a premiarlo, i due non si sono più separati.

Un colpo di fulmine in piena regola, insomma, indifferente alla notevole differenza di età che li separava (lei, all’epoca, aveva solo 21 anni) e pure al complicato momento che l’uomo stava vivendo, reduce da una burrascosa separazione con la conduttrice Michelle Hunziker da cui era nata Aurora (oggi ventenne).

I due hanno, quindi, iniziato a vivere la loro storia d’amore, fortificata nel 2011 dalla nascita della prima figlia: Raffaella Maria. Tre anni dopo sono arrivati i fiori d’arancio arrivati, mentre nel 2015 è stata la volta di un altro bambino, il primo maschio: Gabrio Tullio.

Eros Ramazzotti: il problema alle corde vocali

Un periodo non facilissimo per il cantante romano, che lo scorso maggio aveva dovuto interrompere il suo tour per operarsi alle corde vocali.

"Alla fine della prima fase del tour ho dovuto necessariamente fermarmi per farmi operare alle corde vocali per un problema di ispessimento e per ritornare ancora più forte di prima” aveva scritto Ramazzotti in quell’occasione sul proprio account Instagram.

"Ora dovrò stare fermo e riabilitarmi per due mesi. Mi dispiace per i miei fan sparsi in Nord, Centro e Sud America. Recupererò tutto l'anno prossimo ma in Europa riprenderò regolarmente l'11 luglio a Locarno per 2 mesi di festival musicali. Grazie al prof. Markus Hess per la sua grande professionalità. Grazie a voi per l'affetto di sempre”.