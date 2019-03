Raz Degan con i fratelli: la foto che ha fatto impazzire il web

Una vita da spirito libero alla ricerca della felicità, il modello israeliano Raz Degan nasce il 25 agosto 1968 ed è poco più che ventenne quando il suo mix perfetto di bellezza, fascino e carisma lo lancia nel mondo della moda. Uno sguardo tenebroso e un fisico statuario rappresentano la chiave del suo successo, Raz calca le passerelle di tutto il mondo e divide la sua vita tra Europa e Stati Uniti d’America. Nel nostro paese il modello trova l’amore e inizia una lunga relazione con Paola Barale.

Negli anni Raz si è diviso tra impegni televisivi e lunghe pause alla ricerca di se stesso concentrandosi sulle sue grandi passioni, tra le quali il viaggiare.

Nonostante siano passati più di vent’anni dal debutto del modello nel mondo dello show-biz, a quasi tre decenni di distanza la sua bellezza è ancora più prorompente di prima infrangendo i cuori di milioni di persone.

Raz Degan: la bellezza è un gene di famiglia

Pochi giorni fa Raz Degan ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ha letteralmente fatto impazzire il web. Lo scatto testimonia un evento davvero importante, ovvero la reunion con suo padre e i suoi fratelli dopo ben sedici anni. Se pensavate che la bellezza di Raz fosse superiore a qualunque membro della sua famiglia, vi stavate sbagliando. Infatti i fan dell’artista sono andati in visibilio nel vedere i fratelli di Raz che in quanto a bellezza non hanno nulla da invidiargli.

A partire da sinistra vediamo Sagi Jessie Degon, questo almeno il nome presente sul profilo Instagram, che assomiglia moltissimo a Raz, subito dopo troviamo Yanai Blu Dagan, sempre stando a quanto scritto sul suo profilo social, il papà e infine Raz.

Alla vista della foto, i fan sono rimasti sbalorditi dalla bellezza dei fratelli che a quanto pare sembrano proprio aver ereditato lo stesso gene di Raz.

Raz ha deciso di accompagnare la foto con una significativa didascalia per suggellare il bellissimo momento: “After16 years...my father has finally reunited with his 3 sons all together. “My true happiness is being with my sons...” Missing Shir”. I fan hanno amato moltissimo lo scatto e ad oggi la foto conta più di 18.000 like e oltre 500 commenti.