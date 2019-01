Belli, giovani, innamorati, famosi e tra poco anche sposi, Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada stanno per convolare a nozze. La notizia del lieto evento è stata resa pubblica con la diffusione delle pubblicazioni di nozze apparse al Comune di Roma; al momento i due attori non hanno ancora annunciato il lieto evento ma ormai è più che confermato. Dopo la diffusione della notizia, il web si è subito scatenato con i pronostici sull’eventuale data e c’è già chi è pronto a scommettere che potrebbe trattarsi di questa primavera o al massimo dei primi mesi estivi.

Ilaria e Kim sono felicemente fidanzati da circa otto anni e il loro amore è stato suggellato dalla nascita di Ettore, avvenuta il 26 novembre del 2011. La coppia è sempre stata tra quelle più ammirate sia per non aver mai cercato forzatamente l’attenzione dei media sia per lo charme che l’ha sempre contraddistinta, c’è quindi da star certi che il loro matrimonio sarà un grande evento. Inoltre, in occasione di più interviste, l’attrice ha più volte dichiarato la volontà di dare un fratellino o una sorellina a Ettore.

La carriera di Kim Rossi Stuart

Kim Rossi Stuart, classe 1969, nasce a Roma, da Klara Mūller, modella con origini olandesi e tedesche, e Giacomo Rossi Stuart, attore di grande successo nel panorama italiano. Il destino di Kim è quindi già scritto, infatti a soli cinque anni debutta all’interno di Fatti di gente perbene, film diretto da Mauro Bolognini e con protagonisti Giancarlo Giannini, Catherine Deneuve e Fernando Rey.

Tra i grandi successi di Kim vanno assolutamente citati Romanzo Criminale e Vallanzasca - Gli angeli del male, entrambi con la regia di Michele Placido, e Anni felici di Daniele Luchetti in cui è protagonista al fianco di Micaela Ramazzotti.

Nel corso della sua carriera, Kim è stato premiato sia come miglior regista esordiente per Anche libero va bene con un David di Donatello e un Nastro d’argento, sia come miglior attore protagonista per Romanzo criminale e Vallanza - Gli angeli del male con il Nastro d’argento, sintomo di come l’artista non sia apprezzata soltanto dal pubblico ma anche dalla critica.

La carriera di Ilaria Spada

Ilaria nasce a Latina il 27 febbraio 1981 e fin da piccola mostra un grande amore per la recitazione, la sua carriera parte all’inizio del nuovo millennio prendendo parte alla pellicola Via del corso con la regia di Adolfo Lippi, seguono programmi televisivi e fiction, un successo dietro l’altro che la trasformano in una delle attrici più popolari d'Italia.