Exomars, ritorno sul Pianeta Rosso

Dopo uno stop dovuto alla guerra in Ucraina, riparte il conto alla rovescia per la missione, con un lancio previsto tra due anni. “Chi segue questo genere di viaggi non può avere fretta”, spiega Silvia Sangiorgi, del Centro europeo che dalla Germania controlla delle missioni spaziali dell’ESA. “Il nostro tempo è un’eredità per il futuro”
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