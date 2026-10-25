Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Scienze

Exomars, ritorno sul Pianeta Rosso

Marta Meli

Marta Meli
Credit: ESA

Dopo uno stop dovuto alla guerra in Ucraina, riparte il conto alla rovescia per la missione, con un lancio previsto tra due anni. “Chi segue questo genere di viaggi non può avere fretta”, spiega Silvia Sangiorgi, del Centro europeo che dalla Germania controlla delle missioni spaziali dell’ESA. “Il nostro tempo è un’eredità per il futuro”

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Aggiungi Sky Insider,

con gli sconti paghi uguale.

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ