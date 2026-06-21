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Scienze

Michèle Lavagna e la Luna di sabbia

Marta Meli

Marta Meli

Scienziata e professoressa di meccanica del volo, lavora al progetto Oracle che ha messo a punto un processo per estrarre l'ossigeno aggrappato ai metalli nella sabbia secca presente sul nostro satellite: "È importantissimo, perché l'ossigeno per l'essere umano è fondamentale e perché è un fratello importante dell'idrogeno nell'acqua. Senza acqua e senza ossigeno è abbastanza complicato fare esplorazione planetaria di lungo periodo", spiega Lavagna che ci ha parlato del futuro delle missioni spaziali

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