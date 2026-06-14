Luca Parmitano: "La missione Artemis III è il mio sogno di pilota”

La nostra intervista all'astronauta italiano, assegnato alla prossima missione del programma per il ritorno verso la Luna, dopo l’annuncio della NASA. Ancora in preda a una forte emozione, come non fosse sceso da quel palco di Houston dove stava per cedere alle lacrime, ha detto: "L’energia che mi permette di muovermi viene dalla mia famiglia ed è a loro che ho pensato mentre mi si spezzava la voce". E ci ha raccontato quali saranno le prossime tappe