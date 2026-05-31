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Andrea Patassa, quando una telefonata ti cambia la vita

Marta Meli

Marta Meli
Esa

Classe 1991, umbro doc di Spoleto, è un pilota collaudatore dell'Aeronautica militare che alla fine del 2022 è stato selezionato nel corpo delle riserve degli astronauti dell'ESA. A Sky Tg24 Insider racconta le sue future missioni nello spazio

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