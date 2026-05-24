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Scienze

Fabiola Gianotti: "Il motore della scienza è la passione"

Marta Meli

Marta Meli

Direttrice del Cern di Ginevra fino dal 2016 al 2025, racconta le nuove sfide scientifiche che ruotano attorno al "Future Circular Collider", strumento essenziale per capire i misteri legati al bosone di Higgs. Sul futuro della ricerca europea: "C'è un progetto che ci garantirebbe una supremazia mondiale fino a fine secolo". Spazio anche per ripercorrere i suoi anni di formazione e tornare al momento in cui è scattata la scintilla della fisica grazie a un libro: "Rimasi folgorata da una biografia di Marie Curie"

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