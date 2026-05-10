Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Scienze

Luca Parmitano: “Le buone notizie arrivano dallo spazio e voglio tornarci”

Marta Meli

Marta Meli
© ESA-NASA

L'astronauta dell'ESA racconta il futuro delle missioni spaziali, tra difficoltà geopolitiche e speranze sulle esplorazioni che verranno. Parlando delle prossime sfide afferma: "Sono sicuramente pronto a camminare sulla Luna". E su Artemis II: "Da parte di noi colleghi una sanissima e umanissima invidia"

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ