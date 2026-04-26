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Scienze

La Luna può attendere… le tute?

Marta Meli

Marta Meli
Tammy Radford, Vice President & Deputy General Manager, EVA di Axiom Space

Botta e risposta tra NASA e Axiom sulle tute lunari Artemis: fiducia nel 2028 nonostante un report OIG segnali ritardi e rischio slittamento fino al 2031. Unico fornitore, critiche ai tempi e ai costi del programma

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