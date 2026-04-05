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Scienze

Cronache da un lancio per la Luna

Marta Meli

Marta Meli
©Getty

Al Kennedy Space Center, dopo il lancio di Artemis II, resta il vuoto del dopo-evento mentre Orion viaggia verso la Luna con quattro astronauti. Tra entusiasmo, tensioni geopolitiche e tagli alla NASA, la missione segna il ritorno umano oltre l’orbita terrestre

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