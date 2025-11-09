Health, l’oncologia italiana al 27° Congresso AIOM di Roma

Oltre 3.000 oncologi, con 200 relatori, per affrontare prevenzione, equità e sostenibilità dell’oncologia italiana. I nuovi dati evidenziano un calo della mortalità superiore alla media europea. Grande attenzione ai temi sociali della “tossicità finanziaria”, la proposta di legge sulle accise e il rinnovo dei LEA

Si è concluso oggi a Roma il XXVII Congresso Nazionale di AIOM, il più importante dell’oncologia italiana, che ha contato oltre 3.000 partecipanti e 200 relatori, tra cui il Prof. Massimo Di Maio, Presidente Nazionale AIOM, la Professoressa Rossana Berardi, Presidente Eletta e Francesco Perrone, Presidente di Fondazione AIOM.

Il programma ha compreso 10 sessioni educazionali, 33 simposi, 6 sessioni speciali, 7 istituzionali, 4 incontri con esperti.

La presenza del Presidente Mattarella

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato il congresso, ricevendo il saluto dal Presidente Perrone.

Il Ministro della Salute Orazio Schillaci, in un messaggio, ha sottolineato il ruolo delle istituzioni: “La presenza di Mattarella dimostra l’impegno profondo delle istituzioni nella lotta al cancro, i dati dimostrano il valore dell’oncologia italiana: fra il 2020 e il 2025 stimata una riduzione del tasso di mortalità del 14,5% negli uomini e del 5% nelle donne, meglio della media europea”.

Numeri e dati scientifici

Stime sanitarie tra 2020–2025, riduzione mortalità tumori: -14,5% nei maschi, -5% nelle femmine

In Italia nel 2024 sono stati stimati 390.100 nuovi casi di tumore , con stabilità negli ultimi due anni

, con stabilità negli ultimi due anni Il calo di mortalità tra i giovani (20–49 anni) è significativo dal 2006 al 2021

I protagonisti e le loro voci

Francesco Perrone, Presidente Fondazione AIOM, ha evidenziato l’importanza dell’articolo 32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute… un doppio binario: cura dell’individuo e interesse collettivo. Se uno si rompe, il treno deraglia.” Ha lanciato l’allarme contro la parcellizzazione delle cure, che potrebbe generare nuove disuguaglianze. Massimo Di Maio, Presidente Nazionale AIOM, ha valorizzato l’approccio integrato tra ambito scientifico e sociale: “Non basta parlare solo di terapie, servono strumenti concreti per assistere i pazienti nella tossicità finanziaria del cancro.”

Durante il congresso è stato presentato PROFFIT, strumento italiano in grado di misurare l’impatto economico della malattia sui pazienti. Rossana Berardi, Presidente Eletta AIOM, tra le prime donne alla guida della Società, ha sottolineato la crescente presenza femminile nella medicina oncologica: “Sempre più donne in prima linea nei reparti, più cura e umanizzazione per i pazienti.”

Politica e proposte: accise e LEA

Il Congresso ha visto il lancio di una proposta di legge d’iniziativa popolare: +5 euro sulle accise dei tabacchi, con obiettivo di raccogliere 50.000 firme per ridurre il tabagismo e prevenire il cancro.

Sul fronte istituzionale, special focus sull’aggiornamento dei LEA: garantire a tutti i pazienti servizi oncologici essenziali (screening, terapie innovative, supporto psicosociale), evitando disparità regionali.

Tossicità finanziaria: un’emergenza nascosta

Secondo PROFFIT, circa il 16% delle donne e il 15% degli uomini con diagnosi di tumore abbandona il lavoro. I costi accessori (trasporti, farmaci non coperti) ammontano a 1.800 euro annui a paziente.

Di Maio ha ribadito la necessità di intervenire: “Non possiamo curare il cancro e poi lasciare il paziente in difficoltà economiche.”

Il 27° Congresso AIOM ha confermato l’eccellenza dell’oncologia italiana, combinando innovazione scientifica e responsabilità sociale, sotto lo sguardo delle istituzioni. La partita per un sistema sanitario più equo e sostenibile è aperta: tra norme, prevenzione e lotta alle disuguaglianze, la sfida continua lungo i due binari della cura individuale e del bene collettivo. Solo così il treno della salute può arrivare a destinazione per tutti.