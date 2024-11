Quando non si rinuncia a controllare le notifiche davanti agli amici o neppure al cinema durante la proiezione di un film, forse, più che abitudine è patologia. Phubbing, cyberchondria o doomscrolling. Stefania Garassini, docente di Comunicazione digitale alla Cattolica di Milano, ci aiuta a tracciare un glossario delle dipendenze digitali, che in Italia preoccupano 8 genitori su 10. Ma come si riconoscono i sintomi?