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Salute e Benessere

Fomo e chemsex, viaggio nelle fragilità delle nuove generazioni

Silvia Donnini

Silvia Donnini
©Getty

La paura di essere esclusi da esperienze considerate irrinunciabili e l'utilizzo di sostanze psicoattive per intensificare o prolungare i rapporti sessuali sono due fenomeni molto diversi, ma possono incidere sulla salute mentale e sul benessere psicofisico. Ne abbiamo parlato con gli psicologi e psicoterapeuti Stefania Andreoli e Alberto Ricceri

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