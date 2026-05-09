Celiachia, la malattia non cambia. Tutto il resto sì

Dalle nuove tecniche di diagnosi, allo studio delle forme complicate della malattia, al possibile farmaco da associare alla dieta. Ne parliamo con Fabiana Zingone, Gastroenterologa e Professore associato dell' Università di Padova - membro del comitato scientifico della SIGE (società italiana di gastroenterolgia ed endoscopia digestiva) e dell'AIC (associazione italiana celiachia) nonché membro del direttivo dell'ISSCD (International Society for the study of Celiac Disease)
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