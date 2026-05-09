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Salute e Benessere

Celiachia, la malattia non cambia. Tutto il resto sì

Nadia Cavalleri

Nadia Cavalleri
©Getty

Dalle nuove tecniche di diagnosi, allo studio delle forme complicate della malattia, al possibile farmaco da associare alla dieta. Ne parliamo con Fabiana Zingone, Gastroenterologa e Professore associato dell' Università di Padova - membro del comitato scientifico della SIGE (società italiana di gastroenterolgia ed endoscopia digestiva)  e dell'AIC (associazione italiana celiachia)  nonché membro del direttivo dell'ISSCD (International Society for the study of Celiac Disease)

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