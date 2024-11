Ha scoperto di avere il diabete di tipo 1 a 18 anni, superando lo choc grazie al suo amore per lo sport e alla determinazione. Otto anni dopo la mezzofondista piemontese ha alle spalle nove titoli italiani. Ma nonostante gli sforzi quotidiani per raggiungere ottimi risultati con la malattia, non le è permesso entrare nei corpi sportivi militari a causa di una legge del 1933. Una battaglia che nella Giornata mondiale del Diabete porta in Senato insieme alla FeSDI. L'intervista