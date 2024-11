“Arrivare a una diagnosi è stato un calvario”, spiega Giorgia Soleri, che ha scoperto la causa del suo dolore cronico dopo otto anni. Insieme al Comitato Vulvodinia e Neuropatia del pudendo nel 2022 ha depositato una proposta di legge per inserirla nel LEA, ma è ancora tutto fermo. I costi per le terapie sono alti, i medici specializzati pochissimi. La ginecologa Marra: "Chi non può permettersi di curarsi continua a soffire. Alcune donne si ammalano di depressione"