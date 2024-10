La prima volta venne deriso in prima elementare. Da adulto, non superò un colloquio perché considerato 'ansioso'. "Per il modo di parlare si viene discriminati, e purtroppo anche bullizzati”, spiega Giovanni Muscarà, ex balbuziente e presidente dell'associazione Vivavoce, dove è nato il primo osservatorio al mondo dedicato al “voice shaming": solo in Italia oltre 200 mila ragazzi subiscono comportamenti discriminatori. Ma la balbuzie è un disturbo ancora sottovalutato. La terapeuta: "Il rischio è l'emarginazione"