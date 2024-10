"Equità tra Nord e Sud del mondo", l'appello di Amref al G7 Salute

Sky TG24 ha incontrato a Nairobi, in Kenya, Githinji Gitahi, Direttore globale di Amref, per parlare di salute globale nel giorno in cui si apre il G7 Salute. “L’approccio One Health è quello giusto per affrontare insieme le sfide sulla salute” ci ha detto Gitai, impegnato con Amref ad affrontare le diseguaglianze generate dalla crisi climatica