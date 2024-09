L'italiano che guida gli scienziati-007 europei a caccia di pandemie

A Stoccolma un gruppo di scienziati monitora h24, sette giorni su sette, la diffusione di virus e batteri in Europa. È la sezione sorveglianza dell’ECDC - Centre for Disease Prevention and Control dell’Unione Europea. A guidarlo l’italiano Bruno Ciancio che in questa intervista a Sky TG24 Insider racconta come una nuova pandemia sia imminente ma oggi siamo tutti molto più preparati