L'agosto caldo dei medici senza ricambio: "Visito anche in carrozzina"

In preda alle sostituzioni estive, alcuni medici di base sono costretti a organizzarsi a proprie spese per garantire assistenza. Altri, persino a Ferragosto, visitano in carrozzina da infortunati. È questo l’effetto della carenza di medici, endemica in tutta Italia, sugli ambulatori di città che non si svuotano neppure d’estate. Il reportage