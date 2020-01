Crob Rionero: "Verso la conferma Irccs"

(ANSA) - POTENZA, 28 GEN - "Siamo sulla buona strada" per la conferma del titolo di Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) per il Crob (Centro regionale oncologico della Basilicata) di Rionero in Vulture (Potenza). Lo ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi, parlando con i giornalisti a margine della presentazione del bilancio dell'attività del 2019 dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo. "Il nostro polo oncologico regionale - ha sottolineato il governatore - deve diventare finalmente attrattivo, non solo per la popolazione lucana, ma anche per quelle delle altre regioni meridionali".