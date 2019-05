Matera 2019: bus gratis col "passaporto"

(ANSA) - MATERA, 29 MAG - Per agevolare la mobilità alternativa e limitare il traffico veicolare, a Matera i possessori del "passaporto" per assistere a tutte le manifestazioni previste quest'anno - in occasione di Matera Capitale europea della Cultura - potranno viaggiare gratis sui mezzi pubblici della città da sabato prossimo, 1 giugno, al 31 gennaio 2020.

Il "passaporto" per le manifestazioni di Matera 2019 è in vendita al prezzo di 12 euro per i residenti in Basilicata e di 19 euro per tutti gli altri. Per chi lo utilizza sui mezzi pubblici di Matera - dove sono attive in totale 16 linee - è necessario avere anche un documento di identità, da esibire in caso di controlli.