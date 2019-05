Shell InventaGiovani, nate tre start-up

(ANSA) - POTENZA, 10 APR - "Terre di Basilicata" (e-commerce di prodotti tipici lucani), "Emporio arcobaleno" (articoli per feste) e "Casa easy" (edilizia anche bio) sono le tre start-up nate nel 2018 in Basilicata grazie a "Shell InventaGiovani", un "programma di investimento sociale" promosso in regione da Shell Italia.

Le tre imprese sono state presentate a Maranello (Modena) durante la presentazione della decima edizione del programma.

Nel 2019, sono previsti "quattro workshop 'Idee brillanti', due corsi per diventare imprenditore di successo e quattro workshop tematici (contrattualistica aziendale, risorse umane, marketing, finanza)". "E' per noi motivo di grande orgoglio - ha detto l'amministratore delegato di Shell Italia, Marco Brun - poter toccare con mano che il nostro lavoro contribuisce a rendere migliore la vita delle persone nelle comunità dove operiamo".