(ANSA) - POTENZA, 19 DIC - Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata deciderà nella camera di consiglio del prossimo 9 gennaio sui ricorsi relativi alla data per le elezioni regionali in Basilicata, fissate dalla giunta regionale per il 26 maggio 2019, in concomitanza con le elezioni europee.

Lo ha deciso stamani il collegio giudicante in camera di consiglio.