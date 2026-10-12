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Assolombarda, Meloni: "Italia non siede al tavolo Ue per dire sempre sì"

Politica

"Siamo lì per dire quello che va detto, quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa perché l’Italia è tra le nazioni che l’Europa l’hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla ma esattamente per il contrario: per renderla più forte” ha sottolineato la premier

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