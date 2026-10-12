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Mattarella: "Italia sconfisse terrorismo con valori e unità"

Politica

Il Presidente della Repubblica, parlando all'ottantesimo anniversario della Cida (Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità), ha ricordato il tributo di sangue pagato dai dirigenti d'azienda durante la stagione del terrorismo in Italia

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