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Gentiloni: basta discutere su primarie, fissiamo data

Politica

Non è che sono un appassionato delle primarie, e sono un po' stanco del fatto che sono sei - sette mesi che i principali gruppi dirigenti delle opposizioni dicono che sarebbe utile fare le primarie, e si continua a parlarne, a discutere e non si fanno. Il mio suggerimento, per quel che vale, io fisserei una data e e porrei fine a questa discussione, poi saranno discutere i dettagli". Così Paolo Gentiloni, ospite di Start, a proposito delle primarie del campo largo

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