Non è che sono un appassionato delle primarie, e sono un po' stanco del fatto che sono sei - sette mesi che i principali gruppi dirigenti delle opposizioni dicono che sarebbe utile fare le primarie, e si continua a parlarne, a discutere e non si fanno. Il mio suggerimento, per quel che vale, io fisserei una data e e porrei fine a questa discussione, poi saranno discutere i dettagli". Così Paolo Gentiloni, ospite di Start, a proposito delle primarie del campo largo
Prossimi Video
Meloni: "Italia non siede al tavolo Ue per dire sempre sì"
Politica
Assolombarda, Meloni: "Crescita italiana debole ma economia ha retto"
Politica
Mattarella: "Italia sconfisse terrorismo con valori e unità"
Politica
Siberia, allarme orsi nei villaggi: parte la caccia
Mondo
Gentiloni: basta discutere su primarie, fissiamo data
Politica
Incinta e dimessa dopo dolori, muoiono mamma e figlio a Castellammare
Cronaca
Guerra Medioriente, nuovo attaco Houthi a scalo Riad
Mondo