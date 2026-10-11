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Elezioni, Donzelli: "Avanti fino a novembre 2027"

Politica

"Il nostro obiettivo è finire la legislatura, cercheremo di arrivare il più vicini possibile alla scadenza naturale che è novembre 2027". Lo ha detto il responsabile organizzazione di FdI Giovanni Donzelli interpellato al festival di Fanpage all'Acquario Romano. "Detto questo - ha concluso- non facciamo la Finanziaria per fare consenso e siamo riusciti a tenedre i conti in ordine senza fare macelleria sociale".

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