Elezioni, Donzelli: "Avanti fino a novembre 2027"

"Il nostro obiettivo è finire la legislatura, cercheremo di arrivare il più vicini possibile alla scadenza naturale che è novembre 2027". Lo ha detto il responsabile organizzazione di FdI Giovanni Donzelli interpellato al festival di Fanpage all'Acquario Romano. "Detto questo - ha concluso- non facciamo la Finanziaria per fare consenso e siamo riusciti a tenedre i conti in ordine senza fare macelleria sociale".