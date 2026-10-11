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Campo largo, Schlein: "Renzi? Non faremo come nel 2022"

Politica

"L'unica garanzia che posso dare è che non si rifaranno gli errori del 2022, di fare un favore alle destre di dividerci e di consegnare loro la vittoria". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein rispondendo alla richiesta di Conte di dare una garanzia su Renzi, alla Festa di Fanpage.

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