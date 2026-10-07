Legge elettorale, ora voto finale: incassata terza fiducia

l governo chiede e ottiene una maggioranza compatta e così incassa anche la terza e ultima fiducia posta sulla legge elettorale. Con 228 voti favorevoli, la Camera ha approvato l'articolo 3 della riforma che ridisegna i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. Via libera anche all'articolo 8, che estende ai caregiver familiari il diritto al voto fuori sede