l governo chiede e ottiene una maggioranza compatta e così incassa anche la terza e ultima fiducia posta sulla legge elettorale. Con 228 voti favorevoli, la Camera ha approvato l'articolo 3 della riforma che ridisegna i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. Via libera anche all'articolo 8, che estende ai caregiver familiari il diritto al voto fuori sede
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Legge elettorale, ora voto finale: incassata terza fiducia
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