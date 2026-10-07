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Legge elettorale, Baldino: "È profondamente incostituzionale"

Politica

"Crea una maggioranza artificiale, finge di introdurre le preferenze e non lo fa e alza un muro intorno al palazzo, impedendo di fatto a delle nuove formazioni politiche di presentarsi alle elezioni". Vittoria Baldino, Vicepresidente M5S, ospite di Start interviene sulla legge elettorale all'esame della Camera

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