Governo Meloni, Premier al Med9 valuta accise mobili

Da Spalato, nella conferenza stampa finale del vertice del Med9, la premier Giorgia Meloni apre a un nuovo intervento contro il caro carburanti. Resta aperto poi il braccio di ferro con Bruxelles sulla nuova richiesta di flessibilità di bilancio.
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