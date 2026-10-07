Commemorazione strage 7 ottobre, Mattarella: terrorismo non sarà mai giustificato

La politica italiana ricorda la strage compiuta dai terroristi di Hamas il 7 ottobre del 2023. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ammonisce: nessun atto di terrorismo può essere giustificato nè archiviato
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