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Commemorazione strage 7 ottobre, Mattarella: terrorismo non sarà mai giustificato

Politica

La politica italiana ricorda la strage compiuta dai terroristi di Hamas il 7 ottobre del 2023. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ammonisce: nessun atto di terrorismo può essere giustificato nè archiviato

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