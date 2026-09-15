Crosetto a Sky TG24: Occidente non fa molto sulla guerra ibrida russa

Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal Paese Baltico interviene il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ai microfoni di Sky TG24: "La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda. Che per ora in alcuni Stati sta anche vincendo. Anche in Italia la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita", ha detto il ministro
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