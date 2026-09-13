La camera ardente di Emma Bonino è stata aperta nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, a Roma. Il feretro della fondatrice di +Europa, morta l’11 settembre all’età di 78 anni, è stato accolto dal picchetto d’onore. Sulla bara, accanto a una sua foto in bianco e nero, è stata posta la bandiera europea. Lunga la coda di persone fuori dal Campidoglio in attesa di poter entrare. La camera ardente resterà aperta domenica fino alle 19 e riaprirà lunedì 14 settembre, dalle 10 alle 19.
Prossimi Video
Addio a Emma Bonino, camera ardente aperta in Campidoglio
Politica
Si è conclusa l'83esima Mostra del Cinema di Venezia
Spettacolo
MotoGp, Gran Premio di Misano: gli highlights della gara
Sport
Direttore dell'IIT Genova: "Tecnologia in mano all'uomo"
Tecnologia
Ucraina, raid russo vicino alla Polonia: camion in fiamme
Mondo
Traghetto affonda in Indonesia, decine di dispersi
Mondo
Bologna, sciopero nazionale UIL Vigili del Fuoco
Cronaca