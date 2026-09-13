Addio a Emma Bonino, camera ardente aperta in Campidoglio

La camera ardente di Emma Bonino è stata aperta nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, a Roma. Il feretro della fondatrice di +Europa, morta l’11 settembre all’età di 78 anni, è stato accolto dal picchetto d’onore. Sulla bara, accanto a una sua foto in bianco e nero, è stata posta la bandiera europea. Lunga la coda di persone fuori dal Campidoglio in attesa di poter entrare. La camera ardente resterà aperta domenica fino alle 19 e riaprirà lunedì 14 settembre, dalle 10 alle 19.