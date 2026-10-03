Liguria D’Autore, la prima giornata dedicata alla Guerra delle narrazioni

A Rapallo si è svolta la prima giornata di Liguria D’Autore, dedicata alla “Guerra delle narrazioni”. Al centro, il rapporto tra informazione, social e consenso politico
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