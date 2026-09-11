Il leader di Italia Viva ricorda la storica esponente radicale: "Penso che la sua sia una figura che sarà studiata a lungo, la donna dei diritti e dell'aborto che riceve, anch'egli piemontese, Papa Francesco, che arriva a trovarla nel terrazzo di casa sua con una scatola di cioccolatini. La donna che riesce ad avere un profilo attento alle battaglie femministe in tutto il mondo", ha detto Renzi (ADDIO A EMMA BONINO - IL RICORDO DI EMMA BONINO)
TAG:
Prossimi Video
Nepal, operatori disinfettano le aree delle inondazioni
Mondo
Snoop Dogg presenterà gli MTV Video Music Awards 2026
Musica
Addio Emma Bonino, il ricordo di Matteo Renzi: "Donna dei diritti"
Politica
Svizzera, bus turistico si ribalta a Susch: diverse vittime
Mondo
Romeo: dobbiamo capire perché Lega perde fiducia in elettori
Politica
Emma Bonino, Romano Prodi: "Con lei c'era chiarezza"
Politica
Emma Bonino, il ricordo del direttore di Sky TG24 Vitale
Politica