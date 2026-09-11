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Addio Emma Bonino, il ricordo di Matteo Renzi: "Donna dei diritti, sarà studiata a lungo"

Politica

Il leader di Italia Viva ricorda la storica esponente radicale: "Penso che la sua sia una figura che sarà studiata a lungo, la donna dei diritti e dell'aborto che riceve, anch'egli piemontese, Papa Francesco, che arriva a trovarla nel terrazzo di casa sua con una scatola di cioccolatini. La donna che riesce ad avere un profilo attento alle battaglie femministe in tutto il mondo", ha detto Renzi (ADDIO A EMMA BONINO - IL RICORDO DI EMMA BONINO)

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