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Legge elettorale, al Senato torna l'ipotesi ballottaggio

Politica

Al Senato riemerge l'ipotesi del ballottaggio nella riforma della legge elettorale, scartata alla Camera. Un emendamento di Fratelli d'Italia prevede il secondo turno se nessuna coalizione supera il 48%, ma con almeno due sopra il 38%, senza apparentamenti diversi dal primo turno. Confermato l'emendamento sui capilista bloccati, con maggiore tutela della rappresentanza femminile tramite l'alternanza di genere, che però non varrebbe per i capilista, e cancellata la "norma cespugli" per i dubbi di incostituzionalità. Scaduto oggi il termine per gli emendamenti in commissione Affari costituzionali, il testo dovrebbe arrivare in aula il 9 settembre.

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