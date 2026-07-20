Sky Cube 20/07 - Siamo già in campagna elettorale?

Il caso del gioielliere Roggero e la morte dell’uomo fermato a Bologna riaccendono lo scontro sul tema della sicurezza. Si parla già di "effetto Vannacci" sul dibattito e sulla politica italiana, sempre più spostati a destra. Nello Sky Cube di oggi ne parlano Stefania Pinna e Massimo Leoni
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