Ddl sicurezza, Meloni: "Lo Stato è con i cittadini"

La premier Giorgia Meloni rivendica sui social il ddl sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri. "Avevamo preso un impegno con gli italiani: riportare lo Stato dalla parte delle persone perbene. Continuiamo a mantenerlo, un provvedimento dopo l'altro", afferma nel videomessaggio.
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