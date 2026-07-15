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Ddl sicurezza, Meloni: "Lo Stato è con i cittadini"

Politica

La premier Giorgia Meloni rivendica sui social il ddl sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri. "Avevamo preso un impegno con gli italiani: riportare lo Stato dalla parte delle persone perbene. Continuiamo a mantenerlo, un provvedimento dopo l'altro", afferma nel videomessaggio.

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