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Pescara, tensioni al comizio di Roberto Vannacci

Politica

Momenti di tensione nel centro di Pescara durante un comizio di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Un centinaio di manifestanti ha contestato l'iniziativa con slogan e striscioni contro il generale. Per evitare il contatto tra contestatori e sostenitori sono intervenuti gli agenti di polizia in assetto antisommossa.

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