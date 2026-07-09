Sky Cube 9/7 - Verso le elezioni, cosa cambia col nuovo campo largo?

I leader del Campo largo hanno dato il via alla campagna elettorale del 2027. Sul palco di piazza del Gesù, a Napoli, si sono presentati insieme la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte e i portavoce di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. "Non faremo più alle destre il favore di dividerci" le parole di Schlein. In questa puntata di Sky Cube, Tonia Cartolano dialoga con Roberto D’Alimonte e Livia Michilli