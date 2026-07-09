Fentanyl, Schillaci: "Spero che il furto sia un caso isolato"

Al momento non c'è nessun segnale che il Fentanyl rubato nei giorni scorsi all'Ospedale Israelitico di Roma sia arrivato sul mercato degli stupefacenti. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo alla trasmissione 'Start' su Sky TG24. "Siamo in grado di rilevare eventi sentinella legati all'uso o all'abuso di questa sostanza, per esempio nei pronto soccorso. Stiamo monitorando con attenzione e, per fortuna, per il momento, questo dato non c'è", ha detto Schillaci

A oggi, "la situazione è sotto controllo", ha aggiunto il ministro. "È stato un episodio eclatante, che ci porterà sicuramente ad avere ancora più attenzione. Ma l'attenzione c'è sempre stata e io spero che rimanga poi un caso isolato", ha proseguito. "Se sarà necessario fare qualche ulteriore intervento legislativo sotto la guida del dipartimento Antidroghe di Palazzo Chigi e del sottosegretario Mantovano agiremo anche in tal senso", ha concluso.