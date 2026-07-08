Fratoianni contro Meloni sulle spese militari

Il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni attacca il governo sull'aumento della spesa militare, criticando l'impegno a incrementarla nei prossimi anni. Secondo Fratoianni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe confermato una linea di subalternità agli Stati Uniti e a Donald Trump.
Prossimi Video
Schlein: faremo muro contro la nuova legge elettorale
Politica
Caporalato, 16 anni al datore di Satnam Singh
Cronaca
I Deep Purple tornano con "SPLAT!": "Non siamo mai stati meglio". INTERVISTA
Spettacolo
Inchiesta spie russe, i casi di spionaggio in Europa
Mondo
Ancona, il CNR: mare troppo caldo e specie aliene
Cronaca
Meloni chiude il vertice Nato: "Non mi pento di nulla"
Mondo
Cittadinanza e rimpatri, le strette di Lega e FdI
Politica