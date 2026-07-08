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Fratoianni contro Meloni sulle spese militari

Politica

Il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni attacca il governo sull'aumento della spesa militare, criticando l'impegno a incrementarla nei prossimi anni. Secondo Fratoianni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe confermato una linea di subalternità agli Stati Uniti e a Donald Trump.

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