Live In Milano, Sala: "Meloni fa bene a ignorare Trump"

Il sindaco di Milano è sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber per l'apertura della nuova edizione di Live In con il direttore di Sky TG24 Fabio Vitale

Si apre Live In Milano, l’evento che porta Sky TG24 fuori dai suoi studi televisivi, nella cronica del Teatro Lirico Giorgio Gaber (SEGUI LA DIRETTA). Sul palco il sindaco del capoluogo lombardo Beppe Sala che, con il direttore di Sky TG24 Fabio Vitale, ha iniziato commentando l’ultimo attacco del presidente degli Stati Uniti contro Giorgia Meloni. Trump ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda, con la didascalia “serve un ordine restrittivo”. Per il primo cittadino milanese, “Meloni fa bene a ignorare Trump”. La premier, sostiene Sala, all’inizio del suo rapporto con Trump è stata “troppo accondiscendente”.