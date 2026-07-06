Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato intervistato durante il Live In di Sky Tg24 presso il Teatro Gaber di Milano. Ha parlato, tra le altre cose, del futuro dei rapporti con Stati Uniti e Nato

“La cosa fondamentale è mantenere rapporti con un alleato storico come gli Usa. I rapporti sono tra Stati, le persone passano e i rapporti devono rimanere. L’importante è mantenere l’Alleanza atlantica con l’Occidente”. Sono le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto, che, intervistato durante il LiveIn di Sky Tg24 al Teatro Gaber di Milano, ha commentato il post di Truth pubblicato dal presidente statunitense Donald Trump alla vigilia del vertice Nato ad Ankara. Il contenuto ritrae la presidente Giorgia Meloni con la scritta “ordine restrittivo”, ed è stato ritenuto offensivo e irrispettoso dal governo italiano. Si tratta del messaggio con cui Trump si presenta alla prima occasione di incontro con Meloni, dopo le tensioni tra Roma e Washington scattate all’indomani del vertice G7 di fine giugno.