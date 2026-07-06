Live In, Nordio: "Situazione carceri non dipende da governo"

Tra i tanti temi al centro dell'edizione milanese di Live In (SEGUI LA DIRETTA), l'evento itinerante che porta Sky TG24 nelle principali piazze italiane, c'è stato spazio anche per l'emergenza carceraria. Sulle possibili soluzioni al problema del sovraffollamento si è registrato l'intervento in collegamento del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha parlato di una “situazione sedimentata nel corso degli anni e che non è ressponsabilità diretta delle politiche di questo governo, che non ha aumentato i reati come troppo spesso si tende erroneamente a dire”. Per Nordio esistono due tipi di soluzione per far fronte all'emergenza: da un lato l'aumento della capienza carceraria, dall'altro la diminuzione della popolazione che vi trascorre i propri giorni per scontare una condanna. Questa circostanza, ha chiarito Nordio, non è attuabile “ricorrendo semplicemente ad amnistie o altri provvedimenti buonisti”.