Verso il summit Nato, primo faccia a faccia Meloni-Trump

Martedì si apre il vertice dell'Alleanza atlantica, atteso come uno dei più delicati degli ultimi anni per gli attacchi di Donald Trump agli alleati europei sulla ripartizione delle spese militari. Non è previsto un bilaterale, ma sarà il primo incontro tra il presidente statunitense e Giorgia Meloni dopo lo scontro seguito al G7, quando Trump accusò la premier di essere in calo di consensi. Nel documento finale saranno inseriti i 70 miliardi di aiuti militari all'Ucraina per il 2027, mentre resta l'incognita sull'attivazione del prestito europeo Safe. Sul fronte interno, le opposizioni contestano il tentativo di riforma della legge elettorale: la segretaria del Pd Elly Schlein parla di unica priorità della maggioranza a fronte di industria in calo, salari bassi e sanità in affanno.